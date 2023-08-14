Erzurum'un Yakutiye ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü

Murat Paşa Hamamı yanındaki trafoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri önlem aldı, firma çalışanları bölgedeki elektriği kesti. Trafodaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Muratpaşa Mahallesi'nin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Bölgeye ilerleyen saatlerde elektrik verileceği bildirildi.