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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bıçaklı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bıçaklı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İstiklal Caddesi'ndeki olayda bıçakla yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.E.Y. ve H.E, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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