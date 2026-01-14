Haberler

Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum havadan görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası tarihi yapılar beyaza büründü. Dronla çekilen görüntülerde Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi karla kaplı bir şekilde gösteriliyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezindeki tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışla birlikte merkezde kar kalınlığı yaklaşık 22 santimetreye ulaştı.

Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi de beyaz örtüyle kaplandı.

Karın etkisiyle farklı güzelliğe kavuşan tarihi mekanlar ve kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Bu görüntüler, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden birinde çekildi
Bir şehrimizi karıştıran esnaf! Dükkanın önü savaş alanına döndü

Bir şehrimizi karıştıran esnaf! Dükkanın önü savaş alanına döndü
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı

İlginç tesadüf! Dizideki kaderin aynısını yaşadı
5 yıllık köşe kapmaca sonuçlandı: Büyük kaçış Antalya'da bitti

5 yıl boyunca polisle köşe kapmaca oynadı, artık hapisten çıkamayacak