Erzurum'un Oltu İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un Oltu İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Oltu ilçesinde meydana gelen örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Başaklı ve Çamlıbel mahalleleri mevkisi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Oltu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel
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