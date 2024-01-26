Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları karla kaplandı
Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü. Peribacaları, Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkat çekiyor. Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacaları her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.
Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü.
Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları karla kaplandı.
Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkat çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.
Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacalarını her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacaları dronla görüntülendi.