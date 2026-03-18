Narman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

Narman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Mehter Takımı ve halk oyunları gösterileri yer aldı.

Erzurum'un Narman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlçe kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı ortaklığında Merkez Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, günün önemini anlatan konuşma yaptı.

Törene, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, bazı kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Canip Kaplan
