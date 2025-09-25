Erzurum'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz bildirim bildirilmedi.

ERZURUM MERKEZ'DE VE İLÇELER SARSINTI HİSSEDİLDİ

4.4 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte yani sığ bir deprem olması sebebiyle Erzurum ve çevre ilçelerden de hissedildi.