Erzurum'da korkutan deprem

Güncelleme:
Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz bildirim bildirilmedi.

ERZURUM MERKEZ'DE VE İLÇELER SARSINTI HİSSEDİLDİ

4.4 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte yani sığ bir deprem olması sebebiyle Erzurum ve çevre ilçelerden de hissedildi.

