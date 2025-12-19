Haberler

'1001 Hatim' geleneği, 492'nci kez Erzurum'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da asırlık '1001 Hatim' geleneği, Pir Ali Baba Türbesi'nde 492. kez gerçekleştirildi. Programda Erzurum protokolü hazır bulundu ve dualar okundu.

ERZURUM'un asırlık geleneği '1001 Hatim', 492'nci kez Pir Ali Baba Türbesi'nde başladı.

Erzurum'un savaş ve doğal afetlerden koruması amacıyla okunmasına başlanan '1001 Hatim', 492'inci kez Erzurum protokolünün katılımıyla başladı. Palandöken ilçesi kırsal Dutçu Mahallesi dağındaki Pir Ali Baba'nın türbesinde düzenlenen programa; Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu ve protokol mensupları katıldı.

'2026 YILINI HATİMLERLE KARŞILAŞMIŞ OLACAĞIZ'

Erzurum'un köklü dini ve kültürel değerlerine dikkat çeken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bugün mübarek cuma günündeyiz. Hayırlı bir günde, hayırlı bir vesileyle; 1001 Hatim Programı'nın başlaması münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Bu sene '1001 Hatim' Programı, inşallah bugünkü açılış programıyla başlıyor. 19 Aralık tarihinde başlayacak olan program, 16 Ocak tarihinde yapılacak dua ile sona erecek. Pir Ali Baba'nın yaklaşık 500 yıl önce başlattığı bu kutlu gelenek sayesinde, yılın son 2 haftasını hatimlerle ihya etmiş olacağız. Aynı şekilde 2026 yılının da ilk 15-16 gününü yine hatimlerle karşılamış olacağız" dedi.

'1001 HATİM, ERZURUM'UN SEMAYA AÇILMIŞ ELLERİDİR'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Her beldenin bir geleneği vardır. Ama Erzurum'un geleneği sadece bir adet değil; bir emanet, bir iman nöbeti, bir manevi muhafızlık görevidir. 1001 Hatim, Erzurum'un semaya açılmış elleridir. 1001 Hatim, aziz şehrimizin geceleri uyumayan vicdanıdır. 1001 Hatim, taşın toprağın değil; kalbin ve ruhun kale olduğu bir direniştir" diye konuştu. Konuşmaların ardından dualar okundu, tekbirler getirildi. Katılımcılar, İl müftüsü Yaşar Çapçı'nın ettiği duaya 'Amin' dedi. Atlı hafızların ellerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, türbenin bulunduğu tepeden iniş yaptığı program, protokolün Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyareti ile sona erdi.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
title