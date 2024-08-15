Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Tohum Teknolojisi ve Üretimi AR-GE Laboratuvarı Açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi'nde (YÜTAM) "Tohum Teknolojisi ve Üretimi AR-GE Laboratuvarı"nın açılışı yapıldı.

YÜTAM'da düzenlenen açılış programına, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş ve akademisyenler katıldı.

Vali Yardımcısı Özdemir, laboratuvarda güzel çalışmalar yapılması temennisinde bulundu.

Özdemir, tohumların ülkeler için önemli olduğunu belirterek, "Küresel rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu rekabet ortamında başarılı olmanın ve ulusal ekonomileri güçlendirmenin en etkili yolu araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan yatırımlardır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de tarım alanında kentte önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Belediyenin tarıma önem verdiğini belirten Sekmen, "Tarım alanında başarı olmak istiyorsak en yüksek verimi ve gelir getirici ürünleri nasıl değerlendirebiliriz dediğimiz çalışmalar bu laboratuvarda yapılacak. Artık tohumu, ilacı ve gübreyi yapabilir hale geldik. Yakın tarihe kadar tohumun yurt dışından geldiğini bilmiyordum ama öğrendim ki maalesef tohumlarımız bile tarım ülkesi olmamıza rağmen yurt dışından geliyor. Hamdolsun Tarım ve Orman Bakanlığımız bu alanda önemli bir tohum bankası kurdu ve birçok yerli tohumu üretir hale geldik." diye konuştu.

ETÜ Rektörü Çakmak ise üniversitede tarımsal alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çalışmalarında tohum alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerine dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak tohum teknolojilerinin önemine binaen YÜTAM'da Tarımsan Firması'nın destekleriyle Tohum Teknolojisi ve Üretimi AR-GE Laboratuvarımızı kurduk. Bu laboratuvarda yerli teknolojileri üzerine AR-GE çalışmaları gerçekleştirilecek ve uygulama sahası da yine kampüs içerisindeki sahalar olacaktır. Üniversitemizin kampüs alanı bu bölge olarak belirlendiği zaman tarım arazisine üniversite kuruluyor eleştirilerine maruz kalmıştık. Şu anda kampüsümüzün neredeyse yarısı yani 1500 dekardan fazla arazimizi Cumhurbaşkanımızın da son 10 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğu yerli ve milli tohum üretimi amaçlı kullanıyoruz. Bugün burada açılışını yapacağımız laboratuvar bu eleştirilere en güzel cevap olacaktır."

ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Bezirganoğlu da açılan laboratuvardaki alet, ekipman ve teçhizatın Tarımsan Mühendislik Firması tarafından finanse edildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından protokol, kurdele kesimi ile açılışını yaptığı laboratuvarı gezdi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar daha sonra kampüs içerisinde tescilli Alturna tohumundan yetiştirilen buğdayın hasadına katıldı.

Rektör Çomaklı, biçerdöver kullanıp hasat yapan işçilerle sohbet etti.

Tohumun ıslahçısı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nde görevli Dr. Ümran Küçüközdemir, Alturna'nın kurak hava ve kış şartlarına dayanıklı olduğunu söyledi.

Küçüközdemir, tohumun üretiminin bölge için çok önemli olduğunu anlatarak "Alturna, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi gibi soğuk iklime sahip veya daha yüksek ekolojilerde çok yüksek verim verebilecek bir çeşit. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı bölgedeki buğdaylar yattı ve hastalıklar meydana geldi. Dolayısıyla 200 kilogram verim alındı ancak Alturna yatmadı, hastalıkta olmadı ve 450-500 kilogram verim alındı. Burada dekardan 500 kilogram civarında verim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.