Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Erzurum Tekman'da akrabalarını ayırmak isterken vurulan kadın öldü, 3 kişi gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, tarafları ayırmak isteyen 71 yaşındaki kadın vurularak yaralandı. Tekman Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayan kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'un Tekman ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isterken silahla yaralanan Asiye İpek (71) hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tekman ilçesinin kırsal Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmaya çalışan Asiye İpek, silahla yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da son 25 yılın en yoğun palamut sezonu! Tanesi 40 liraya kadar düştü

Tezgahlar doldu taştı! Palamudun tanesi 40 liraya kadar indi
100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi
Tebriz Traktör takımı, 'ırkçı tezahürat' nedeniyle sahadan ayrıldı

Irkçı tezahüratları duyunca sahadan çekildiler
Paris’in iki farklı yüzü: Bir yanda dans, diğer yanda yangın!

Bir tarafta dans, bir tarafta yangın: İki görüntü de aynı şehirden

Trabzon'da silahlı saldırının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı

Eşref Saral'ı vuranlar böyle yakalandı
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Aşk uğruna her şeyini sattı! 2 bin kilometre sonra hayatının şokunu yaşadı
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz