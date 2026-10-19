Erzurum Tekman'da akrabalarını ayırmak isterken vurulan kadın öldü, 3 kişi gözaltında

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ERZURUM'un Tekman ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isterken silahla yaralanan Asiye İpek (71) hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tekman ilçesinin kırsal Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmaya çalışan Asiye İpek, silahla yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı