Erzurum -Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı; o anlar görüntülendi

ERZURUM'da akaryakıt istasyonunda çalışan Doğuş Güngör (26) şiddetli rüzgar nedeniyle dolanan Türk bayrağını 15 metrelik direğe tırmanarak düzeltti. Bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

Yakutiye İlçesi Rabia Ana Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle direğe dolandı. Arkadaşlarıyla oturdukları sırada durumu fark eden istasyon çalışanı Doğuş Güngör, hiç düşünmeden 15 metre yüksekliğindeki direğe tırmanarak bayrağı düzeltti. Yoldan geçen bir kişi tarafından kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

"Ben bir Türk evladıyım. Türk vatanına sahibim" diyen evli ve 1 çocuk babası Doğuş Güngör, "Ben bu bayrağı çiçek dağıtarak kazanmadım. Şehitlerimizin kanıyla kaldırdık bu bayrağı, dalgalandırmak bizim görevimizdi. Mecburen tırmanmak zorunda kaldım. Tırmanıp düzelttim bayrağı. Bunu da çeken birkaç kişi olmuş, beni dışarıdan çekmişler onunla ilgili de bir bilgim yok ama büyük de bir ilgi toplamış. Sosyal medyadan görüp beni arayan 'Bu sen misin?' diye tanıyanlar olmuş. Ama bunun ilgiyle alakası yok. Bu bir vatan meselesi, bu bir bayrak meselesi. Şanlı Türk bayrağımız kirli, yırtık ve kırışık olamaz. Bayrağımızın dalgalanmaması demek insanın namusunun elden gitmesi demektir. Bu vatanın içinde yaşıyorsan, bu bayrağı dalgalandırmak zorundasın. Gelecek nesiller için de örnek olmasını bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
