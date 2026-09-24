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Erzurum Pasinler'de 20 Eylül'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 zanlı tutuklandı

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde 20 Eylül'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Eylül'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, H.K ve M.E.E tutuklandı, D. E., M.K. ile K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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