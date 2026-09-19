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Erzurum Palandöken'de otomobil duvara çarptı, 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde 29 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde yol kenarındaki duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü kurtarılamadı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

S.K'nin (29) kullandığı 35 GU 097 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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