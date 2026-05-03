Haberler

Erzurum-Karlar eridi, Oltu Çayı'nda debi arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın debisi, havaların ısınıp, karların erimesiyle birlikte yükselmeye başladı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın debisi, havaların ısınıp, karların erimesiyle birlikte yükselmeye başladı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlardaki karın erimesi, çayın su seviyesinin artmasına neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi bulan karın çözülmesiyle birlikte akışta gözle görülür bir artış yaşandığı bildirildi. Su seviyesinin artması, çay çevresinde tarım arazileri bulunan vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Bölge halkı, karların hızlı erimesi halinde taşkın riskinin artabileceğine dikkat çekti.

İlçe sakinlerinden İsmail Hakkı Ekinci, bu yıl kış mevsiminde yoğun kar yağışı görüldüğünü belirterek, "Dağlarda halen ciddi miktarda kar var. Karın yavaş erimesi bizim için iyi, ancak ani erimeler olursa arazilerimiz sel altında kalabilir. Şu anda suyun debisi yüksek olduğu için tarlalarımızı sulayamıyoruzö dedi.

Hakan Bulut ise çaydaki yükselişe dikkat çekerek, "Oltu Çayı coşkun akıyor. Karlar eriyor, inşallah büyük bir felaket yaşanmaz. Herkesin çayırı, tarlası var, umarız sezon sorunsuz geçer" ifadelerini kullandı.Yetkililer, olası taşkın riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi

Yine gündemi sarsacak açıklamalar yaptı: Galatasaray'a karşı bugün...
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu