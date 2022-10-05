Erzurum haber | Erzurum'da sonbaharda kartpostallık görüntüler oluştu Güncel Haberler Erzurum haber... Erzurum'da sonbaharda kartpostallık görüntüler oluştu Erzurum'da sonbaharda rengarenk hale gelen ormanlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Erzurum'da sonbaharda kartpostallık görüntüler oluştu ERZURUM - Erzurum'da sonbaharda rengarenk hale gelen ormanlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Erzurum'da sonbahar mevsiminin gelmesiyle beraber sararan yapraklar dökülmeye başladı. Sarı, yeşil ve kırmızının farklı tonlarının yer aldığı ormanlar manzarası ile görenleri etkisi altında bırakıyor. Yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, manzara havadan da görüntülendi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz Erzurum Güncel Haberler

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