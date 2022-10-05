Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum haber | Erzurum'da sonbaharda kartpostallık görüntüler oluştu

Güncel Haberler

Erzurum haber... Erzurum'da sonbaharda kartpostallık görüntüler oluştu Erzurum'da sonbaharda rengarenk hale gelen ormanlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum'da sonbaharda kartpostallık görüntüler oluştu

ERZURUM - Erzurum'da sonbaharda rengarenk hale gelen ormanlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum'da sonbahar mevsiminin gelmesiyle beraber sararan yapraklar dökülmeye başladı. Sarı, yeşil ve kırmızının farklı tonlarının yer aldığı ormanlar manzarası ile görenleri etkisi altında bırakıyor. Yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, manzara havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title