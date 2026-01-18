Erzurum Emniyeti gençlere güven mesajını rap kliple verdi

Erzurum Emniyeti, gençlerin polise güvenini artırmak amacıyla özel rap şarkısı klibi yayımladı.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir, İl Emniyet Müdürlüğü için rap şarkısının sözlerini kaleme aldı.

Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şubesi ekiplerince şarkıya özel çekilen klipte tüm şubelerden personelin görüntülerine yer verildi.

Emniyetten yapılan açıklamada "Rap müzikle gençlerimize yönelik polislik anlayışının güven, rehberlik ve toplumla birlikte yol alma temelinde şekillendiği vurgulamaktadır. Gençlerimizin daima yanında, geleceğimizin teminatı olan her adımda görev başındayız." ifadeleri kullanıldı.