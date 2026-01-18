Haberler

Erzurum Emniyeti gençlere güven mesajını rap kliple verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, gençlerin polise olan güvenini artırmak amacıyla rap müzikle hazırlanan özel bir klip yayımladı. Şarkının sözleri Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir'e ait.

Erzurum Emniyeti, gençlerin polise güvenini artırmak amacıyla özel rap şarkısı klibi yayımladı.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir, İl Emniyet Müdürlüğü için rap şarkısının sözlerini kaleme aldı.

Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şubesi ekiplerince şarkıya özel çekilen klipte tüm şubelerden personelin görüntülerine yer verildi.

Emniyetten yapılan açıklamada "Rap müzikle gençlerimize yönelik polislik anlayışının güven, rehberlik ve toplumla birlikte yol alma temelinde şekillendiği vurgulamaktadır. Gençlerimizin daima yanında, geleceğimizin teminatı olan her adımda görev başındayız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı

Mane mi yoksa En-Nesyri mi? Afrika'nın en büyüğü bu akşam belli oluyor
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu