Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Melik Kaya Yeniden Seçildi

Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği'nin genel kurulunda dernek başkanlığına, Mehmet Melik Kaya yeniden seçildi.

Erzurum Polisevi'nde yapılan genel kurulda, Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanı yeniden Mehmet Melik Kaya oldu.

Yönetim kurulu asil üyeliklerine ise ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Hüsamettin Yavuz, Gökhan Yılmaz, Engin Çimen, Muharrem Özdemir, Zeki Adil, Satuk Buğra Tanfer, Vakur Alemdar, Murat Aslan, İbrahim Bulut, Ömer Faruk Şenpolat, Yusuf Savaş, Sinan Doğan, Serkan Aylanç ve Volkan Dölekli getirilirken, Denetim Kurulu Başkanlığına da Şimşek Akpınar seçildi.

Genel kurul toplantısına, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile dernek üyeleri katıldı.