Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi, Bakü'de 'Ortak Kültür, Ortak Miras' etkinliği düzenledi

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle faaliyet gösteren Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi (EDAM), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Ortak Kültür, Ortak Miras" temalı etkinlik düzenledi.

EDAM, Türkiye'nin yurt dışındaki temsil gücünü ve bölgesel dinamikleri yerinde analiz etmek amacıyla saha inceleme programı başlattı. Bu kapsamda, EDAM Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Engin başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek teknik incelemelerde bulunmak üzere Bakü'ye geldi.

Ziyaret kapsamında Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ortak Kültür, Ortak Miras" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, EDAM Yönetim Kurulu Başkanı Engin'in yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Seyhan, EDAM koordinatörleri, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Engin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan ziyareti kapsamında bölgesel jeopolitik gelişmeler, ekopolitik dengeler ve kültürel diplomasi faaliyetleri üzerine yerinde istişareler gerçekleştirmeyi ve saha verileri toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarının işleyişini analiz edeceklerini belirten Engin, elde edilen saha tecrübelerini akademi bünyesindeki stratejik çalışmalara aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlikte, Gaziantep Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Çetin, "Ortak Kültür ve Ortak Miras Çerçevesinde Arşivciliğin Yeri ve Önemi" konulu konuşma yaptı.

Azerbaycan Diller Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Başkanı Celal İbrahimli ise konuşmasında milli şuur ve milli değerlerin önemine değindi.

Ayrıca, EDAM koordinatörlerince farklı konularda sunumlar gerçekleştirildi.