Erzurum'dan Hatay'daki Orman Yangınlarına Destek Ekipleri Yola Çıktı
Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale etmek üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesinden 10 kişilik bir ekip gönderildi. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yangınla mücadele eden ekipler için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için Erzurum'dan 10 kişilik ekip gönderildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçelere ait bir tanker, itfaiyeden 2 araç ile 10 personel, Hatay'daki orman yangınlarına müdahale için yola çıktı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin vakit kaybetmeden yola çıktıklarını belirterek, "Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyor, Hataylı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel