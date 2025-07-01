Erzurum'dan Hatay'daki Orman Yangınlarına Destek Ekipleri Yola Çıktı

Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için Erzurum'dan 10 kişilik ekip gönderildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçelere ait bir tanker, itfaiyeden 2 araç ile 10 personel, Hatay'daki orman yangınlarına müdahale için yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin vakit kaybetmeden yola çıktıklarını belirterek, "Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyor, Hataylı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.