Erzurum'daki Kafede Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Palandöken Dağı'ndaki bir kafede, tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, iş yerini kullanılamaz hale getirdi.

Erzurum'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Palandöken Dağı'ndaki bir kafede, tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
