Erzurum'daki hayvan otlatma kavgasında ölen belediye meclis üyesinin cenazesi defnedildi Erzurum'un Çat ilçesinde merada havyan otlatma nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Haydar Bulut'un cenazesi toprağa verildi. Erzurum'un Çat ilçesinde merada havyan otlatma nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Haydar Bulut'un cenazesi toprağa verildi. Ak Parti Çat Belediye Meclis Üyesi olan 54 yaşındaki Bulut'un cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Göbekören Mahallesi mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına katılan Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut ile meclis üyeleri, Bulut'un ailesine başsağlığı diledi. Olay Göbekören Mahallesi'nde dün merada hayvan otlatma nedeniyle Bulut ile Doğan Edebali (48) arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, kurşun isabet eden Bulut olay yerinde hayatını kaybetmişti. AA / İlhami Erkılıç - Güncel Haydar Bulut AK Parti Hisarcık Erzurum Güncel Haberler

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