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Erzurum'da Otobüs Traktöre Çarptı: Kaza Anı Kamerada

Erzurum'da Otobüs Traktöre Çarptı: Kaza Anı Kamerada
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Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarptığı kaza, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarptığı kaza, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Abdullah T'nin kullandığı, Iğdır'dan Erzurum'a gelen 25 AN 477 plakalı yolcu otobüsü, Pasinler-Erzurum kara yolundaki dinlenme tesisi kavşağında Taner K'nin kullandığı 19 AFG 834 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldığı kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otobüsteki 40 yolcu, kaza yerine çağrılan başka bir araçla kent merkezine götürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, balya yüklü 2 römorku çeken traktörün kavşakta dönüş yaptığı sırada arkasından gelen yolcu otobüsünün traktöre çarpması yer alıyor.

Kazanın ardından ulaşıma kapanan yol, traktör parçalarının kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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