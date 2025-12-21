Haberler

ERZURUM'DA YAT TAŞIYAN TIR KARA YOLUNU KİLİTLEDİ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'dan İstanbul'a yat götüren TIR, motorunun ısınması nedeniyle Erzurum-Artvin kara yolunda durdu. Dorsesinde 45 tonluk yat bulunan TIR, 1,5 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı. Yol, kurtarma işlemi boyunca çift yönlü kapalı kaldı.

1) ERZURUM'DA YAT TAŞIYAN TIR KARA YOLUNU KİLİTLEDİ

VAN'dan İstanbul'a yat götüren TIR, Erzurum- Artvin kara yolunda motorunun ısınması sebebiyle stop etti. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatılırken, yaklaşık 45 ton ağırlığındaki yat yüklü TIR, 1,5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Erzurum-Artvin kara yolunun Akdağ Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Dorsesinde 45 tona yakın yat bulunan Serkan Şengül, idaresindeki 34 SM 4208 plakalı TIR, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. TIR'la Erzurum'a ulaşan Şengül, yükünün yüksekliği sebebiyle çevre yolundaki köprüden geçmek yerine Erzurum-Artvin kara yoluna geçerek tali yoldan gitmek istedi. Akdağ Sanayi Sitesi önüne kadar gelen TIR, motorun ısınması üzerine kilitlendi. TIR'ın çift şeritli yolu kapatması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye jandarma, trafik polisleri ile karayolları ekipleri sevk edildi.

Uzun araç kuyrukları oluşan TIR'ı çalıştırmak isteyen sürücü başarılı olamayınca sanayi sitesindeki iş makinesinin sürücüsü Ahmet Polat'tan yardım istendi. İş makinesine bağlanan halatla TIR'ın çekilmesine çalışıldı. Bu sırada etrafta toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla TIR çekilerek önce otomobil ve midibüslere yol verildi. TIR'ın tamamın yoldan çıkarılmasıyla kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

TIR sürücüsü Serkan Şengül, "Köprüyü çıkmak için buradan bypasa çıktık. Maalesef araba oturdu yere. Biraz zorluk çektik. Aracı kurtardık. Yola devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, MANU'yu yendi, 35 yıl sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin rakibi coştu! 35 yıl sonra bir ilk
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı

Bu takımı kim durduracak?
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü

Taraftarı kahreden haber! Yıldız isim Gaziantep FK maçında yok
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
title