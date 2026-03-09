Erzurum'da yaşayanlar 'Dijital Muhafızlar' uygulamasıyla temiz çevre için denetçi oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki çevre kirliliğiyle mücadelede vatandaşların da aktif rol almasını sağlamak amacıyla " Erzurum'un Dijital Muhafızları" adlı mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, çevre sorunlarını kentte yaşayanların katılımıyla çözmek için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. Belediyede görevli yazılım ve çevre mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamaya, " Erzurum'un Dijital Muhafızları" adı verildi.

"Şehrini koru, geleceğini kazan" sloganıyla kullanıma açılan uygulamada, vatandaşlar kaçak çöp ve hafriyat, beton mikserlerinden dökülen harçlar başta olmak üzere toplum sağlığını etkileyecek her türlü çevre sorunuyla ilgili fotoğraflı bildirimde bulunabiliyor."

Vatandaşların gönderdiği ihbarlar merkezde değerlendirilerek en yakın ekipler telsiz aracılığıyla hızla olay yerine yönlendiriliyor.

Sorun bildiren vatandaşlara, Erzurumspor maç biletleri, Palandöken Dağı'nda kayak, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde aile yemeği, otobüs bileti gibi alanlarda kullanabileceği puanlar veriliyor.

Ayrıca her ihbar için bir fidan toprakla buluşturuluyor.

"Uygunsuzlukla topyekun mücadele kararı aldık"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Faruk Avcı, AA muhabirine, kentin çöp sorunlarına hızlı şekilde müdahale edebilmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Avcı, "Farkındalık oluşturmak, teknolojiyi de artık çevreyle iç içe kullanabilmek adına böyle bir program tasarladık. Bunu yaparken de sadece belediye çalışanlarıyla değil de tüm vatandaşlarımızla uygunsuzlukla topyekun mücadele kararı aldık." dedi.

Geliştirilen uygulamadan önce birçok ekibin sahada aktif çalışmasına rağmen bazı alanlarda yeterli olamadıklarını aktaran Avcı, "Mesela beton mikserinden beton dökülmesini çekerek sisteme bir vatandaşımız yüklediğinde, biz anında İl Emniyet Müdürlüğümüz ile MOBESE'lerden tespit ederek gereğini yapıyoruz. Artık birileri çevreyi kirletirken çekinir duruma gelecek. Halkımızın tamamını denetçi yaptık. Herkes çevresi için, çocukları için, gelecek nesiller için anında denetliyor." dedi.

İhbarlarla hediye puanlar kazanılıyor

Uygulamayla çevrenin korunmasının yanında katılımcılara hediyeler verildiğine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız aplikasyondan ihbarı yaptığında ekiplerimiz gidip ihbarın doğruluğunu tespit ediyor. Daha sonra süreci devam ettiriyoruz. Müdahalemizi yaptıktan sonra ihbarı yapan kişiye puanlar veriyoruz. Bu puanlar sonucunda da Palandöken'de bir kayak bileti, puanlamayı belirli bir seviyeden sonra aile ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde yemek veya Erzurumspor maç bileti, öğrencilerimiz için ulaşım bileti gibi ödüller veriyoruz. Biz bu konuya kaçak hafriyatla başladık ve gelişerek temizlik konusunu da ele aldık. Şimdi hava kirliliği ve su kirliliğini de ele alıyoruz. Dijitalleşen dünyada teknolojiyi de kullanarak çevre bilinci adına üzerimizde vazife, görev ne varsa tamamını yapmaya çalışıyoruz."