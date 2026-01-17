Haberler

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki yangına ilişkin bir iş yeri sahibi gözaltına alındı

Güncelleme:
Erzurum'daki Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır toplam 7 kişi yaralandı. Yangınla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Erzurum'daki Keresteciler Sitesi'nde 2 kişinin öldüğü, biri ağır 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin bir iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 12.30 sularında Yakutiye ilçesindeki söz konusu sitede yer alan "Çınar Mobilya" isimli iş yerinde çıkan yangının, yan tarafında bulunan "Tekin Saç" isimli iş yerine de sıçradığı belirtildi.

Yangında 2 vatandaşın vefat ettiği, biri ağır olmak üzere 7 vatandaşın yaralandığı ve tedavilerinin sürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vefat eden vatandaşlarımız için otopsi işlemleri Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere Cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Yangın mahalline ivedi şekilde olay yeri inceleme ekibi ile 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti gönderilmiştir. Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerine intikal eden kolluk kuvvetlerine, olay yeri inceleme ekibine ve bilirkişi heyetine gerekli talimatlar verilmiştir. Yangının meydana geldiği iş yeri sahibi şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Maddi gerçeğin ortaya çıkarabilmesi için soruşturmanın etkin şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulguların, büyük dikkat ve hassasiyetle değerlendirilip incelendiği anlatıldı.

Söz konusu iş yeri sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
