Erzurum'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Asuman Atasever'e doğum günü sürprizi yapıldı

Erzurum'da '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Asuman Atasever'e (85) doğum günü sürprizi yapıldı. Çocukluk yıllarından bu yana doğum günü kutlanmayan Atasever, pasta kesmenin mutluluğunu yaşadı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve beraberindeki ekip, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' nedeniyle bazı vatandaşları evlerinde ziyaret etti, yalnız yaşayan Asuman Atasever'e misafir oldu. Aykut, Atasever ile sohbet ederken ekipler de evin genel temizliğini yaptı. Görevlilere teşekkür eden Asuman Atasever, uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında 85 yaşına giren Atasever'e doğum günü pastalı sürpriz yapıldı. Pastadaki mumları üfleyen Asuman Atasever, çocukken annesinin de doğum günlerini kutladığını söyledi. Atasever, yıllar sonra yapılan sürpriz kutlama için ekibe teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaşlıların toplumun hafızası, ailelerin ise kıymetli çınarları olduğunu belirterek, büyüklerin yalnızca ihtiyaçlarının karşılanmasının değil, kendilerini değerli ve yalnız olmadıklarını hissetmelerinin de önemli olduğunu ifade etti.

TÜRBE ZİYARETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Aykut ve beraberindekilerin ikinci ziyaret adresi yalnız yaşayan Nedim Polat (80) oldu. Ziyarette temizlik görevlisi personel, Polat'ın evinin aylık temizlik ve bakımını yaptı. Nedim Polat, evlerine kadar gelen hizmet için herkese teşekkür etti. Hasan Aykut'un talebi olup olmadığını sorduğu Polat, Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, evinden aldıkları Nedim Polat'ı türbeye götürdü. Burada namaz kılıp dua eden Polat, ziyaret sonrası evine bırakıldı.

100 HANEYE EVDE DESTEK

Hasan Aykut, yaşlılara yönelik çalışmalar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen 'Yaşlılara Evde Bakım Projesi' kapsamında 100 haneye hizmet ulaştırıldığını belirtti. Aykut, proje kapsamında yaşlılara ev temizliği, alışveriş, ilaç temini ve psikososyal destek gibi hizmetler sunulduğunu bildirdi. Yaşlıların bilgi, tecrübe ve hatıralarıyla toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını da belirten Aykut, onların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı