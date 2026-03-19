Erzurum'da aç kalan tilki evin önüne kadar geldi
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir evin önüne gelen aç kalan tilkiye, vatandaşlar ekmek vererek destek oldular. Yoğun kar nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmekte zorlandığı bu dönemde, bir tilki mulatık bir evin önünde ekmek yedi.
Kentte özellikle kırsal kesimlerde yoğun kar nedeniyle yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyor.
Aç kalan bir tilki, Şenkaya ilçesi Değirmenlidere Mahallesi'nde müstakil bir evin önüne kadar geldi.
Vatandaşların pencereye bıraktığı ekmeği yiyen tilki, bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Anıl Aydın