Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Erzurum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda 982 gram sentetik uyuşturucu ve 248 gram toz esrar ele geçirildi.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda ekipler, 982 gram sentetik uyuşturucu, 248 gram toz esrar ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
