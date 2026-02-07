Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
Erzurum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda 982 gram sentetik uyuşturucu ve 248 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda ekipler, 982 gram sentetik uyuşturucu, 248 gram toz esrar ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel