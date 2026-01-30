Haberler

Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 762 gram skunk ve 175,76 gram sentetik madde ele geçirildi. 4 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, E.Y, V.B, O.K. ve M.Y.S.'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 762 gram skunk, 175,76 gram sentetik madde, pompalı tüfek, 3 fişek ve 8 bin 185 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
