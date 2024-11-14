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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: Büyük Miktarda Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: Büyük Miktarda Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda toplam 38 kilo 328 gram uyuşturucu, 19 bin 500 lira para ele geçirildi. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 38 kilo 328 gram uyuşturucu ile 19 bin 500 lira ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle yapılan operasyonda, 37 kilo 150 gram skunk maddesi ile 19 bin 500 lira para ele geçirildi.

Narkotik ekipleri bir diğer operasyonda ise yutmak suretiyle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede vücudunda 175 kapsül halinde 1 kilo 178 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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