Erzurum'da takibe alınan otomobilin bagajında 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da durdurulan bir otomobilin bagajında 34 kilo 250 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili Aziziye ilçesinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Hera" ile otomobilde yapılan aramada, 23 kilo 250 gram skunk, 11 kilogram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, 15 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar ve 3 bin 915 lira ele geçirildi.

Polisler araçtaki A.K. (44) ve S.K'yi (41) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
