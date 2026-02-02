Haberler

Erzurum'da geçen ay 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 14 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da gerçekleştirilen 84 operasyonda toplamda 43 kilo 94 gram uyuşturucu ele geçirildi. 104 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca silah ve para da ele geçirildi.

Erzurum'da ocak ayında düzenlenen 84 operasyonda 43 kilo 94 gram uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan 104 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay düzenledikleri, 84 operasyonda 43 kilo 94 gram uyuşturucu ele geçirdi, 104 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından 84 şüpheli salıverildi, 14'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 4 tabanca, 1 tüfek, 53 fişek, 10 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 hassas terazi ve 5 bin dolar ile 86 bin 90 lira ele geçirildi.

Ayrıca ekipler yaptıkları çeşitli etkinliklerle 6 bin 843 kişiyi uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı

İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor