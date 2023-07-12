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Erzurum'da tren kazasında çocuk hayatını kaybetti

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

İlçe girişinde rayların etrafındaki duvarı aşarak demir yoluna giren 3 yaşındaki Ayaz Efe Karasu'ya Kars-Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köprüköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunduğu için ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Karasu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

Köprüköy İtfaiye Erzurum Güncel Haberler

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