Erzurum'da tren kazasında çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.