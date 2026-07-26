Erzurum'da Elektrikli Bisiklete Çarpıp Takla Atan Otomobil: 3 Yaralı
Erzurum'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpmasının ardından takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Erzurum'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpmasının ardından takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Aziziye ilçesinden kent merkezine giden S.K. idaresindeki 34 YNK 32 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisiklete çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, bisiklet sürücüsü, otomobil sürücüsü S.K. ve yanındaki İ.K. yaralandı.
Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA