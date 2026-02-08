Haberler

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Güncelleme:
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı. Toplam 9 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta.

Erzurum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

A.T'nin kullandığı 34 BFR 093 plakalı otomobil, Yakutiye ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeki A.O. idaresindeki 25 ACM 991 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan A.T. yönetimindeki otomobil, daha sonra M.U.A.A. idaresindeki 06 S 0426 plakalı araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.T. ve A.O. ile araçlarda bulunan E.Ö. A.D. H.U. A.T. E.T. R.U.T. ve İ.H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
Haberler.com
500

