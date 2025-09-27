Haberler

Erzurum'da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 BPU 660 plakalı otomobil, Palandöken ilçesi Mevlana Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
