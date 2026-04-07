Erzurum'da standart dışı plaka ve multimedya konusunda 2 bin 512 kişi bilgilendirildi

Erzurum'da jandarma ekipleri, trafik güvenliğini artırmak adına 2 bin 512 kişiyi standart dışı plaka kullanımı ve araç içi multimedya sistemleri hakkında bilgilendirdi. Ayrıca 75 okul servis aracı denetlendi ve öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.

Erzurum'da, jandarma ekiplerince toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 2 bin 512 kişi, "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanımı ve araç içi multimedya sistemleri hakkında bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve toplumda trafik bilincinin artırılması amacıyla denetim faaliyetleriyle sürücü ve yayalara yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen ay icra edilen faaliyetlerde, 75 okul servis aracı denetlenerek, sürücülere gerekli uyarılar yapıldı.

Trafik jandarma timlerince 795 öğrenci ve 36 öğretmene uygulamalı eğitim verilen çalışmalarda, yaya ve okul geçitlerinde doğru davranış biçimleri, servis araçlarında güvenli yolculuk, trafik işaretlerinin önemi ve kış şartlarında sürüş güvenliği konuları işlendi.

Ekiplerce, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise toplumsal farkındalığı artırmak hedefiyle 2 bin 512 kişiye, kamuoyunda APP olarak bilinen standart dışı plaka kullanımına ve araç içi multimedya sistemlerine yönelik yeni mevzuat düzenlemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
