Erzurum'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen belgeler arasında senetler ve borç sözleşmeleri yer aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kent merkezindeki 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İkametlerde yapılan aramada, 2 cep telefonu, aralarına gizlenmiş senetler ile borç sözleşmesi gibi 19 suç belgesi ve icra dosyalarına konu 44 senet ele geçirildi.
Ekipler operasyonda şüpheliler G.Y. ve A.E.Y'yi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin 1 şüphelinin ayrıca başka bir suçtan tutuklu olduğunu tespit eden ekipler, zanlının bu suçla ilgili işlemlerini cezaevinde tamamladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.