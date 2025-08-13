Erzurum'da Takla Atan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Erzurum-Tortum kara yolunda meydana gelen kazada takla atan otomobilde 18 yaşındaki Gülseda Onay hayatını kaybederken, sürücü Nasuh Akura ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Nasuh Akura (26) idaresindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, Erzurum- Tortum kara yolu Karagöbek Mahallesi girişinde refüje çarptıktan sonra takla attı.
Otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada araçtan fırlayarak yola savrulan sürücü ile beraberindeki Gülseda Onay (18) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Onay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Akura'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel