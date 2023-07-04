Erzurum'da sürücü rahatsızlanınca kontrolden çıkan otomobil iş yerlerine hasar verdi

ERZURUM'da sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanmasıyla kontrolden çıkan otomobil, önünden geçtiği iş yerlerine hasar verirken, 1 motosiklet ile sokak lambasını sürükleyip götürdü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, otomobilden çıkarılan sürücü Yavuz Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muayene edilen sürücünün epilepsi nöbeti geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ERZURUM'da sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanmasıyla kontrolden çıkan otomobil, önünden geçtiği iş yerlerine hasar verirken, 1 motosiklet ile sokak lambasını sürükleyip götürdü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, otomobilden çıkarılan sürücü Yavuz Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muayene edilen sürücünün epilepsi nöbeti geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Yavuz Ç. (49), kullandığı 34 GOM 648 plakalı otomobiliyle Yenikapı Caddesi'nde seyrederken rahatsızlandı. Yavuz Ç'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yolun sağındaki kaldırıma çıkarak hızla ilerlemeye başladı. Kaldırım kenarındaki iş yerlerine zarar veren otomobil, önüne kattığı 1 motosiklet ile sokak lambasını sürükleyip götürdü. Kimsenin olmadğı kaldırımda son sürat ilerleyen otomobil, yolun bitimindeki parkta bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Otomobilin hızla geçtiği kaldırımda ise 5 iş yerinin vitrin camları ve tabelası kırıldı.