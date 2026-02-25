Haberler

Erzurum'da sopalı kavgaya ilişkin 10 şüpheli yakalandı

Erzurum'da sopalı kavgaya ilişkin 10 şüpheli yakalandı
Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada bir kişi yaralanırken, polis olaya müdahale etti ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da 2 grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kongre Caddesi'nde akşama doğru 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sopayla 1 kişinin yaralandığı kavgaya polis ekipleri müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.

Ekipler, konuyla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
