Erzurum'da sopalı kavgaya ilişkin 10 şüpheli yakalandı
Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada bir kişi yaralanırken, polis olaya müdahale etti ve 10 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da 2 grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kongre Caddesi'nde akşama doğru 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sopayla 1 kişinin yaralandığı kavgaya polis ekipleri müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.
Ekipler, konuyla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Talha Koca