Haberler

Erzurum'da dev buz sarkıtları itfaiye ekibi tarafından kırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, çatılarda 2 metreyi bulan dev buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, insan hayatını tehdit eden sarkıtları kırmak için harekete geçti.

ERZURUM'da yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda boyları 2 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu. Öğretmenevinin çatısındaki buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırıldı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği Erzurum'da 2 günden beri soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derecelere kadar düştüğü kentte, çatılarda dev buz sarkıtları oluştu. Yakutiye ilçesindeki öğretmenevinin çatısında oluşan buz sarkıtlarının insan hayatını tehdit eder boyutlara ulaşması sebebiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti. İtfaiye görevlisi vincin sepetiyle çatıya ulaşarak dev buz sarkıtlarını kazmayla kırdı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi, buz sarkıtları ve çatılarda biriken karın temizliğinin bina yöneticilerinin sorumluluğunda olduğunu açıkladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "İlgili mevzuat kapsamında; bina, site ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtları ile çatı kar yükünün temizlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin; site yöneticileri, bina malikleri, iş yeri yetkilileri ve kurum idarecilerince alınması gerekmektedir. Olası risklerin ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Fenerbahçe yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı

Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Kazandık ama Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil