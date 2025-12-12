Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç, ağır yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi 6. Çimenli Sokak'ta Bülent Yıldırım (28) henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.