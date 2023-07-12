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Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Erzurum'un Horasan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi'nde husumetli akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ö.P, K.P. ve T.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Ö.P. ve K.P, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Ö.P. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan 6 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ve hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Şahap Çakır - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Erzurum Kars Güncel Haberler

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