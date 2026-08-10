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Erzurum'da silahlı kavgada yaralama zanlısı tutuklandı

Erzurum'da silahlı kavgada yaralama zanlısı tutuklandı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde 8 Ağustos'ta silahla B.B.'yi yaralayarak kaçan ve Köprüköy ilçesinde yakalanan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sakıp Efendi ile Sultan Alparslan caddelerinin kesiştiği noktada 8 Ağustos'ta, silahla B.B'yi yaralayarak kaçan ve Köprüköy ilçesinde yakalanan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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