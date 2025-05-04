Erzurum'da Seyir Halindeki Araç Yangını
Erzurum'da seyir halindeyken alev alan bir hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Erzurum'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
N.K. idaresindeki 25 ACG 917 plakalı hafif ticari araç, Doktor Refik Saydam Caddesi'nde Erzurum Valiliği karşısında, seyir halindeyken alev aldı.
Aracın motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel