Erzurum'da Servis Midibüsü Kazası: 1 Ölü, 16 Yaralı

Erzurum'da bir fabrikanın servis midibüsü yamaca çarparak durabildi, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Oltu ilçesinin Başbağlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan Muhittin S. idaresindeki 41 ASH 335 plakalı bir fabrikanın servis midibüsü, önce yol kenarındaki su kanalına düşüp ardından yamaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçtaki Doğan Özkan hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Oltu ve Tortum'daki hastanelere kaldırıldı.