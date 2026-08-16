Haberler

Oltu'da Hatalı Sollama Kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin şerit ihlali yaparak hatalı sollama gerçekleştirip trafiği tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin şerit ihlali yaparak hatalı sollama gerçekleştirip trafiği tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Erzurum-Oltu kara yolunun Subatuk Mahallesi mevkisindeki kısmı asfalt çalışması nedeniyle tek şeride indirildi.

Abdurrahim Öztaş kullandığı 25 BB 462 plakalı yolcu minibüsüyle bu yolda seyrederken bir otomobilin şerit ihlali yaparak önündeki aracı hatalı şekilde sollamaya çalıştığını fark etti.

Güçlü refleksle manevra yapan Öztaş, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı bölüme geçerek otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Öte yandan otomobilin şerit ihlaliyle hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine trafiği tehlikeye atan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü

Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü
Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi

KKKA aynı aileden iki can aldı! Ölü sayısı 12'ye yükseldi
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler