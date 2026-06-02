Erzurum'da çiçeklerle kaplanan çayırlar ile karla örtülü dağlar bir arada
Erzurum'un Palandöken ilçesinde sarı kır çiçekleri çayırları kaplarken, dağlardaki kar örtüsü hâlâ varlığını koruyor. Yağışların ardından oluşan küçük menderesler ve yeşil örtüyle bütünleşen manzara dronla görüntülendi.
Merkez Palandöken ilçesi kırsal Yağmurcuk Mahallesi'nde açan sarı kır çiçekleri, geniş çayırları renklendirdi.
Son haftalarda etkili olan yağışların ardından suyla buluşan arazilerde oluşan küçük menderesler, güzel manzara oluşturdu.
Mahallenin arkasında yükselen dağlarda ise yer yer kar örtüsünün korunduğu görüldü.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri