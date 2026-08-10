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Oltu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Oltu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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ERZURUM (AA) – Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

ERZURUM (AA) – Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Rüstem Yalçınkaya (82) idaresindeki 25 EA 091 plakalı otomobil, Oltu-Tortum kara yolunun Çamlıbel Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA
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